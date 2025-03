Bremer Juwelier bestohlen – Polizei sucht Zeugen

Bremen (dpa/lni) –

Ein Juwelier in Bremen ist am Freitag von einem bislang unbekannten Mann bestohlen worden. Der Unbekannte hatte in der Pelzerstraße eine Vitrine eingeschlagen und daraus vier goldene Colliers gestohlen, wie die Polizei mitteilte. Dann sei er in Richtung Knochenhauerstraße geflüchtet. Die Polizei fahndet nun nach dem Täter und bittet um Zeugenhinweise zu ihm oder den gestohlenen Goldketten, die mehrere tausend Euro wert seien.

Außerdem warnt die Polizei davor, die Ketten zu kaufen. Denn ein Käufer des Diebesguts mache sich der Hehlerei strafbar.