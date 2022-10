Bremer Hauptbahnhof wegen Gasgeruchs geräumt

Bremen (dpa/lni) –

Der Bremer Hauptbahnhof ist am Sonntag wegen Gasgeruchs geräumt worden, auch der Zugverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Gegen 12 Uhr war der Notruf eingegangen, wie die Feuerwehr mitteilte. Bei ersten Messungen konnten jedoch keine gefährlichen Gase festgestellt werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr bemerkten dann jedoch eine Geruchsbelästigung in einem Gastronomiebetrieb im Hauptbahnhof. Durch einen Defekt an einem Kühlgerät war laut Feuerwehr Gas ausgetreten. Ein Monteur entdeckte ein Leck an einer Kühlmittelleitung. Nach rund 40 Minuten gab es Entwarnung und die Sperrung des Bahnverkehrs wurde wieder aufgehoben. Auch der Hauptbahnhof wurde wieder frei gegeben.