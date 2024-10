Bremer Grüne wählen neuen Landesvorstandssprecher

Franziska Tell bleibt als Vorstandssprecherin im Amt – die Grünen suchen nun einen zweiten Sprecher. (Archivbild) Focke Strangmann/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Nach dem Rücktritt von Marek Helsner suchen die Bremer Grünen einen neuen Vorstandssprecher oder eine neue Vorstandssprecherin. Der Posten werde bei der nächsten Landesmitgliederversammlung neu besetzt, teilte ein Sprecher der Partei mit. Vorstandssprecherin Franziska Tell bleibe weiter im Amt.

Die Wahl findet nach Angaben der Partei am 9. November statt – diesmal nicht nach Frauenquote. Eine Kandidatur ist bis kurz vor der Wahl möglich.

Helsner und Tell waren im Oktober vergangenen Jahres als Doppelspitze gewählt worden. Helsner war am Dienstag aus privaten Gründen mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Er kündigte an, weiterhin aktives Mitglied der Partei zu bleiben.