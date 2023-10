Neue Spitze bei den Bremer Grünen

Bremen (dpa) –

Die Führung der Bremer Grünen haben Franziska Tell und Marek Helsner übernommen. Das neue Duo wurde auf der Landesmitgliederversammlung der Grünen am Samstag gewählt. Angesichts von Klimakrise, Rechtsextremismus und Inflation müssten die Grünen Perspektiven anbieten, sagte Franziska Tell. «Wir müssen dafür Sorgen, dass wir diese Probleme angehen, dass wir die Sorgen und Probleme der Menschen nicht nur ernst nehmen, sondern ihnen konkrete Lösungen vorschlagen.»

Die Wissenschaftlerin wurde mit 160 von 171 Stimmen als neue Landesvorstandssprecherin gewählt. Sie ist seit der Bürgerschaftswahl im Mai eine von zehn Abgeordneten der Grünen und war an den Koalitionsverhandlungen beteiligt. Die 28-Jährige ist Sprecherin für Wissenschaft, Kinder-, Bildungs- und Medienpolitik, Datenschutz und Digitales der Grünen-Fraktion. Zuvor war die Wahlbremerin drei Jahre im Landesvorstand der Grünen Jugend Bremen.

Gemeinsam mit Drehbuchautor Marek Helsner will sie Aufbruchstimmung vermitteln. «Wir als Grüne in Bremen und Bremerhaven wollen und werden alles dafür tun, den Menschen wieder eine überzeugende Perspektive zu geben, das Leben in unseren beiden Städten wieder sozial gerechter, klimaneutraler, inklusiver und solidarischer zu machen», sagte Helsner. Der 54-Jährige wurde in Tschechien geboren und wuchs mit seiner Familie in Bremen auf. Der Vater von drei Kindern ist Mitglied des Grünen-Beirats im Bremer Stadtviertel Schwachhausen und steht nach der Wahl mit 163 von 168 Stimmen an der Spitze der Partei.

Die Wahl des Landesvorstands findet turnusgemäß alle zwei Jahre statt. Das bisherige Führungsduo mit Alexandra Werwath und Florian Pfeffer trat nach den Stimmverlusten bei der Bürgerschaftswahl nicht mehr an. Die Grünen hatten bei der Wahl im Mai 11,7 Prozent erreicht – knapp sechs Prozentpunkte weniger als vier Jahre zuvor. Die Grünen sind in Bremen Teil der Landesregierung mit SPD und Linken. Sie stellen den Finanzsenator sowie die Umweltsenatorin.