Grüne befürworten Lieferung schwerer Waffen an Ukraine

Bremen (dpa/lni) –

Die Bremer Grünen haben sich am Samstag auf ihrem Landesparteitag für die Lieferung schwerer Waffen durch Deutschland in die Ukraine ausgesprochen. Wer von Solidarität mit der Ukraine spreche, dürfe diese Art der militärischen Hilfe nicht verweigern, heißt es in einem Antrag, dem die Mitglieder mehrheitlich zustimmten. Die Ukraine nutze ihr völkerrechtlich verbrieftes Recht zur Selbstverteidigung gegen einen Staat, der sie einseitig angegriffen habe. «Es geht darum, ein Ende des Krieges in der Ukraine zu erreichen», sagte Landesvorstandssprecher Florian Pfeffer. Die Grünen forderten die Bundesregierung zudem auf, ein mögliches europäisches Gas-Embargo gegenüber Russland erneut zu prüfen.