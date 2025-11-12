Bremer Grüne haben neue Fraktionsspitze

Bremen (dpa/lni) –

Der Wirtschaftspolitiker Emanuel Herold ist neuer Fraktionschef der Grünen in der Bremischen Bürgerschaft. Die Fraktion wählte ihn am Abend zum Nachfolger der bisherigen Fraktionsvorsitzenden Henrike Müller, die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft in Bremen geworden ist. Der Grünen-Politiker war bisher Sprecher für Wirtschaft, Häfen/Fischerei/Schifffahrt, Europapolitik und Entwicklungszusammenarbeit. Bei der Wahl stimmten sechs der zehn Fraktionsmitglieder für ihn, wie ein Sprecher der Partei mitteilte. Mit dem Verkehrspolitiker Ralph Saxe gab es einen Gegenkandidaten.

Zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden wurde Solveig Eschen einstimmig gewählt – bei zwei Enthaltungen. Die Psychologin rückte nach dem Wechsel von Henrike Müller in den Senat ins Landesparlament nach. Eschen war bereits von 2019 bis 2023 Abgeordnete der Bürgerschaft. Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Philipp Bruck verzichtete aus familiären Gründen auf das Amt.