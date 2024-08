Bremer Fraktion Bündnis Deutschland verliert Abgeordnete

Bremen (dpa/lni) –

Die Fraktion Bündnis Deutschland in der Bremischen Bürgerschaft (BD) schrumpft: Die Abgeordnete Meltem Sagiroglu hat ihren Austritt erklärt. Dies habe sie heute der Fraktion und der Partei mitgeteilt, schreibt sie in einer Erklärung. «Meine Vorstellungen von interfraktioneller Zusammenarbeit unterscheiden sich von den Erfahrungen, die ich seit unserem Einzug in die Bremische Bürgerschaft machen musste», heißt es darin. Sagiroglu war nach eigenen Angaben 15 Monate Fraktionsmitglied. Sie ist nach Sascha Schuster die zweite Abgeordnete, die die Fraktion verlässt. Sie kündigte an, als Abgeordnete der Bürgerschaft trotzdem weiter angehören zu wollen.

Im Juni 2023 war aus der Wählervereinigung Bürger in Wut (BIW) die Partei Bündnis Deutschland geworden. BIW hatte bei der Bremer Bürgerschaftswahl im Mai 2023 9,4 Prozent der Stimmen erhalten. Damit standen der Fraktion eigentlich zehn Sitze zu, tatsächlich belegte sie aber nur neun. BIW hatte sich von einem ins Parlament gewählten Mitglied getrennt, weil dieser «wissentlich Unterstützung von Personen aus dem rechtsextremen Milieu erhalten» habe.