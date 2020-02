Bremer FDP-Fraktions-Vize kritisiert Kemmerich scharf

Hauke Hilz, Landesvorsitzender der FDP in Bremen, schaut für ein Porträt in die Kamera. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa

Bremen (dpa/lni) – Bremens FDP-Fraktionsvize Hauke Hilz hat seinem thüringischen Parteikollegen Thomas Kemmerich für die Annahme der Wahl zum Ministerpräsidenten scharf kritisiert. «Für mich ist es kaum zu ertragen, dass ein FDP-Kandidat mit den Stimmen der rechtsextremen AfD in Thüringen gewählt wurde», schrieb er am Mittwoch in einer Mitteilung. «Man kann nicht verhindern, dass man bei einer Wahl die Stimmen von AfD-Abgeordneten bekommt. Aber es ist etwas anderes, die Stimmen zur Mehrheitsbeschaffung zu akzeptieren.» Hilz ging damit auch auf Gegenkurs zur Bremer FDP-Fraktionschefin Lencke Wischhusen. Sie hatte auf Facebook geschrieben: «Die FDP stellt den Ministerpräsidenten in Thüringen! Herzlichen Glückwunsch an Thomas L. Kemmerich.»