Bremer Eiswettfest 2021 abgesagt

Bremen (dpa/lni) – Das für den 16. Januar 2021 geplante traditionelle Bremer Eiswettfest ist wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Der Entscheidung liege eine schwierige Abwägung zu Grunde, teilte der Präsident der Eiswette, Patrick Wendisch, am Dienstag in einem Brief an die «Eiswett-Genossen» mit. Durch die Beschränkungen der Kontaktregeln würde allerdings vieles fehlen, was das Eiswettfest eigentlich ausmache. Alle Gäste würden schriftlich von der Absage informiert.

Bei dem Fest kommen normalerweise rund 800 Herren in Frack und Smoking und neuerdings auch Damen in Abendrobe in Bremen zusammen. Bis zum späten Abend wird dann an rund 50 weiß gedeckten Tischen nach einem minuziösen Ablaufplan getafelt, getrunken und gesungen. Bei dem Eiswettfest werden Spenden für die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger gesammelt.

Den Brauch der Eiswette gibt es in Bremen seit 1828. Sie klärt jeweils am Dreikönigstag (6. Januar) die Frage, ob die Weser zugefroren ist oder nicht. Das ist sie seit 1947 schon nicht mehr. Am dritten Samstag im Januar kommen die «Eiswett-Genossen» und ihre Gäste dann zum traditionellen Eiswettfest zusammen, um den Wetteinsatz zu verspeisen.

