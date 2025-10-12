Bremer Derby-Heldin: Hamburgerin trifft gegen den HSV

Bremen (dpa) –

Eine Hamburgerin schießt den HSV ab: Beide Tore zum verdienten 2:0 (1:0)-Sieg von Werder Bremen im Nordderby der Frauenfußball-Bundesliga schoss am Samstagabend Larissa Mühlhaus.

Weil die 22 Jahre alte Stürmerin erst in der Jugend und dann auch im Frauen-Team insgesamt sieben Jahre für den Hamburger SV spielte, verzichtete sie nach ihren beiden verwandelten Handelfmetern auch auf einen Torjubel. «Einfach aus Respekt», erklärte Mühlhaus. «Ich habe mich beim HSV sehr wohlgefühlt, sie haben mich weiterentwickelt, ich habe dort seit der U17 gespielt. Und der HSV hat einen großen Anteil daran, dass ich so Fußball spielen kann wie heute.» Erst 2024 wechselte die Hamburgerin nach Bremen.

Fünf Saisontore – fünf Elfmeter

Eine weitere Besonderheit ist: Mühlhaus schoss bislang alle fünf Saisontore per Elfmeter. «Natürlich würde ich mich freuen, wenn ich auch mal normale Tore schieße», sagte sie mit einem Lachen. «Aber ich nehme die sehr gerne an.»

Mit 37.000 Zuschauern im Weserstadion stellten die Bremerinnen in diesem Derby einen Vereinsrekord auf. Nie zuvor kamen zu einem Heimspiel der Werder-Frauen mehr Fans. «Vor so einer Kulisse macht es unglaublich viel Spaß, Fußball zu spielen», sagte Mühlhaus.

Werder-Trainerin Friederike Kromp war ebenfalls begeistert. «Natürlich waren wir im Vorfeld bemüht, so zu tun, als ob es für uns ein normales Bundesliga-Spiel wäre. Aber das ist es nicht gewesen», sagte sie. «Was heute hier los war, war unfassbar. Sowas hat man noch nie erlebt. Zu Hause, im Wohnzimmer vor ausverkauftem Haus zu spielen, war schon sehr besonders.»