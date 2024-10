Bremer Bundesligaprofi Weiser will für Algerien spielen

Will zukünftig für Algerien spielen: Mitchell Weiser Carmen Jaspersen/dpa

Bremen (dpa) –

Bundesligaprofi Mitchell Weiser will zukünftig offenbar für die algerische Fußball-Nationalmannschaft spielen. Nach Sky-Informationen ist der Verbandswechsel beim Weltverband FIFA bereits vollzogen. Der Wechsel ist möglich, weil Weisers Großvater mütterlicherseits Algerier ist. Der 30-Jährige hatte einst auch zwölf Spiele für die deutsche U21-Auswahl absolviert und 2017 den EM-Titel geholt. Im Finale gegen Spanien erzielte er sogar den Siegtreffer.

«Ich hatte die Option immer im Kopf, da ich den Luxus habe, theoretisch für zwei Länder Fußball spielen zu können. Für mich war es immer ein großes Ziel, ein großes Turnier zu spielen. Und ich glaube, dass ich da mit Algerien bessere Chancen habe. Ich will in meiner Karriere so viel wie möglich mitnehmen», sagte Weiser vor einigen Monaten über einen möglichen Verbandswechsel.