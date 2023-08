Bremer Bildungsressort bittet Lehrer um Überstunden

Bremen (dpa/lni) –

Angesichts des Fachkräftemangels bittet das Bremer Bildungsressort Lehrer um zusätzliche Arbeitsstunden. Anfang August wurde ein Schreiben an alle Lehrkräfte geschickt, in dem gefragt wurde, ob Interesse an einer Stundenerhöhung besteht, wie das Bildungsressort am Donnerstag auf Anfrage mitteilte.

Bei Teilzeitkräften könne beispielsweise eine Aufstockung auf Vollzeit erfolgen. Vollzeitkräfte dürften nicht mehr als fünf zusätzliche Lehrerwochenstunden übernehmen – jede dieser Stunde werde mit rund 31 Euro vergütet.

Demnach gingen bislang 18 Rückmeldungen ein, die geprüft werden. «Das gezeigte Engagement der Lehrkräfte ist beachtlich», teilte eine Sprecherin mit. Es sei nicht selbstverständlich, dass etwa Lehrer, die bereits Vollzeit arbeiten, noch zusätzlich an eine Grundschule gehen. Zuvor hatte das Regionalmagazin «buten un binnen» von Radio Bremen darüber berichtet.