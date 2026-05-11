Bremens Sugawara für zwei Spiele gesperrt

Bremen (dpa/lni) –

Die Saison in der Fußball-Bundesliga ist für Yukinari Sugawara vom SV Werder Bremen vorzeitig beendet. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes sperrte den japanischen Nationalspieler nach dessen Roter Karte beim 0:1 am Samstag bei der TSG 1899 Hoffenheim für zwei Spiele. Da Werder zustimmte, ist das Urteil rechtskräftig. Sugawara hatte nach wenigen Spielminuten TSG-Profi Bazoumana Touré gefoult, Schiedsrichter Sören Storks zückte nach Intervention des Videoassistenten Rot.

Die Partie in Sinsheim könnte damit Sugawaras letztes Spiel für die Bremer gewesen sein. Der Rechtsverteidiger war Ende August auf Leihbasis vom englischen Zweitligisten FC Southampton gekommen. Werder hat zwar eine Kaufoption, will diese aber nach Berichten verschiedener Medien nicht ziehen.

Laut Profifußball-Geschäftsführer Clemens Fritz soll es dennoch Gespräche mit dem Japaner geben. «Die Rote Karte hat keinen Einfluss auf seine Zukunft. Wir werden uns in den nächsten Wochen mit ihm und seinem Berater austauschen», sagte Fritz der «Bild».