Bremens Stürmer Rashica gegen Augsburg wieder im Kader

Werders Milot Rashica (M) beim Aufwärmen. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Milot Rashica kehrt für das Augsburg-Spiel wieder in den Kader von Werder Bremen zurück. Der 24 Jahre alte Angreifer aus dem Kosovo, der die vergangenen sechs Bundesligaspiele wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst hatte, ist am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zumindest ein Kandidat für eine Einwechslung. Eventuell sogar in der Startelf stehen werden Niclas Füllkrug und Davie Selke. «Beide sind bereit für längere Einsätze», sagte Werders Fußballcoach Florian Kohfeldt am Donnerstag.

Das Sturmduo war nach längeren Verletzungspausen zuletzt wieder über Kurzeinsätze an die Mannschaft herangeführt worden. Nun dürfte die Kraft zumindest für eine Stunde oder etwas länger reichen. «Das gibt uns wieder mehr Optionen», sagte Kohfeldt. Ob der Japaner Yuya Osako wieder in den Kader des Fußball-Bundesligisten rückt, ließ Kohfeldt offen. Nach den zuletzt schwachen Leistungen und der öffentlichen Kritik an Osako hatte Kohfeldt den Stürmer beim 1:1 in Leverkusen nicht ins Aufgebot berufen. «Yuya hat es in der Woche ordentlich gemacht, wir werden sehen, ob er gegen Augsburg dabei ist», sagte der Bremer Trainer.

Ein Fragezeichen steht zudem noch hinter dem Einsatz von Ludwig Augustinsson. Der schwedische Linksverteidiger hatte die Einheit am Mittwoch wegen muskulärer Probleme abgebrochen. Sein Mitwirken werde sich erst kurzfristig entscheiden, sagte Kohfeldt. Definitiv fehlen werden Christian Groß, Patrick Erras und Nick Woltemade.

Werder-Mitteilung zur Personalsituation