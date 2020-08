Bremens Sportchef Baumann optimistisch bei Chong-Ausleihe

Tahith Chong von Manchester United beim Training. Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa

Bremen (dpa) – Werder Bremens Sportchef Frank Baumann hat sich optimistisch zu einer möglichen Leihe von Offensiv-Talent Tahith Chong (20) von Manchester United geäußert. «Wir sind im Austausch und in guten Gesprächen», sagte der Geschäftsführer des Fußball-Bundesligisten am Freitag auf einer Pressekonferenz. «Aber es sind mehrere Parteien involviert. Einige Sachen müssen noch besprochen und geklärt werden. Es wird noch dauern.»

Der niederländische U21-Nationalspieler soll nach Medienangaben für zwei Jahre vom englischen Rekordmeister ausgeliehen werden. Der Außenbahnspieler könnte Milot Rashica ersetzen, der den Verein in diesem Sommer verlassen will. Laut «Bild»-Zeitung hat sich Chong bereits für einen Wechsel an die Weser entschieden.

