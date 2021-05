Bremens Mbom zieht sich gegen Leipzig Zerrung im Knie zu

Ein Fußball liegt auf dem Spielfeld. Foto: picture alliance/dpa/Symbolbild

Bremen (dpa) – Werder Bremens Mittelfeldspieler Jean-Manuel Mbom hat sich im DFB-Pokal-Halbfinale gegen RB Leipzig am Freitagabend eine Innenbandzerrung im Knie zugezogen. Das teilten die Bremer am Samstag mit. Der 21 Jahre alte Mbom hatte sich die Verletzung beim bitteren 1:2 nach Verlängerung zugezogen und in der 73. Minute den Platz verlassen müssen. Ob Mbom am nächsten Samstag im Bundesliga-Spiel gegen Bayer Leverkusen zur Verfügung steht, ist noch unklar.

