Bremens Innensenatorin Högl besorgt über Konflikt in Nahost

Bremen (dpa/lni) –

Bremens Innensenatorin Eva Högl hat sich angesichts der Angriffe Israels und der USA auf den Iran besorgt gezeigt. «Die Bremer Sicherheitsbehörden beobachten die internationale Lage sehr genau», sagte die SPD-Politiker dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND): «Wir sind jederzeit in der Lage, auf neue Entwicklungen zu reagieren und unsere Maßnahmen entsprechend anzupassen.» Zu konkreten Schutzmaßnahmen äußere man sich aus Sicherheitsgründen grundsätzlich nicht öffentlich.