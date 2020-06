Bremens Innensenator: Fan-Ansammlungen ohne Konsequenzen

Ulrich Mäurer, der Innensenator von Bremen. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Die spontanen Feierlichkeiten einiger hundert Fans nach dem 6:1-Sieg gegen den 1. FC Köln und dem damit vorerst abgewendeten Abstieg aus der Fußball-Bundesliga haben für Werder Bremen keine Konsequenzen. Das kündigte Bremens Innensenator Ulrich Mäurer beim Online-Portal «deichstube.de» an. «Zum Glück haben sich Tausende Werder-Fans beherrscht und den Sieg gegen Köln zu Hause gefeiert. Das ist absolut anerkennenswert», sagte der SPD-Politiker am Sonntag. «Umso ärgerlicher, dass einige Hundert Fans so getan haben, als gäbe es kein Corona mehr.»

Er werde aber nicht das Relegations-Hinspiel am Donnerstag infrage stellen, machte Mäurer deutlich. Allerdings appellierte Mäurer, der gegen den Neustart der Bundesliga in Zeiten der Coronavirus-Pandemie war, erneut an die Bremer Anhänger: «Für Donnerstag gilt: Mitfiebern, anfeuern, aber bitte von zu Hause aus.»

Werder hatte sich bereits am Samstag mit einem Appell an die eigenen Fans gewandet. «Haltet weiterhin durch und vermeidet größere Menschenansammlungen. Wir schaffen das alles zusammen!», schrieb der Verein bei Twitter.

