Bremens Bürgermeister Bovenschulte gestürzt

30. Oktober 2025 10:31
Bremens Bürgermeister Bovenschulte ist gestürzt. Sina Schuldt/dpa
Bremen (dpa/lni) –

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte ist gestürzt und hat sich ein Bein gebrochen. Er werde operiert, sagte ein Senatssprecher. Zuvor hatte der «Weser-Kurier» berichtet.

