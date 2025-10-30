Bremens Bürgermeister Bovenschulte auf Heimweg gestürzt

Bremen (dpa/lni) –

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte ist gestürzt und hat sich ein Bein gebrochen. Der SPD-Politiker sei auf dem Weg nach Hause am Mittwochabend ausgerutscht und gleich in eine Klinik gebracht worden.

Der 60-Jährige werde bereits am Donnerstag operiert, sagte ein Senatssprecher: «Das ist nichts Schlimmes, aber ärgerlich.» Bovenschulte müsse voraussichtlich einige Tage im Krankenhaus bleiben. Zuvor hatte der «Weser-Kurier» über den Unfall berichtet.

Am Samstag übernimmt der Bremer Regierungschef die Präsidentschaft des Bundesrates.