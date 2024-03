Bremens Angreifer Kownacki verletzt

Bremen (dpa/lni) –

Werder Bremen muss mehrere Wochen auf Angreifer Dawid Kownacki verzichten. Der 27-Jährige fehlt dem Fußball-Bundesligisten wegen einer Muskelverletzung im Oberschenkel, wie der Verein am Freitag bekannt gab. Der Pole hatte sich am Vortag beim 1:3 im Testspiel beim Zweitligisten Hannover 96 verletzt. «Wir hoffen, dass er uns spätestens gegen Stuttgart in vier Wochen wieder zur Verfügung stehen wird», sagte Profifußball-Leiter Clemens Fritz in der Mitteilung.

Kownacki, der im Sommer von Zweitligist Fortuna Düsseldorf an die Weser gewechselt war, erlebt eine schwierige erste Saison im Norden. Trainer Ole Werner setzte den Offensivmann bislang nur als Ersatzspieler ein.