Bremen weitet Böllerverbot wegen Hochwassers aus

Zwei Jugendliche tragen ein Kanu an einer überfluteten Straße in Borgfeld bei Bremen. Markus Hibbeler/dpa

Bremen (dpa/lni) –

Wegen des anhaltenden Hochwassers und den damit verbundenen reduzierten Rückzugsorten für Wildtiere weitet Bremen das bereits erlassene Böllerverbot für Silvester aus. Von Silvester 18.00 Uhr bis 6.00 Uhr an Neujahr dürfe in ganz Bremen in einer Zone von 300 Metern zu freien Landschaften wie etwa Wiesen, Äckern oder Mooren kein Feuerwerk gezündet werden, teilte das Innenressort am Samstag mit. Zuvor galt das Böllerverbot bereits für drei Ortsteile in Bremen.

Bis Freitag kommender Woche gelte zudem eine Anleinpflicht für Hunde. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) appellierte an die Bürgerinnen und Bürger, Rücksicht auf die Tierwelt zu nehmen und andere Bereiche für das private Feuerwerk aufzusuchen. «Für die Wildtiere bedeutet die Flucht vor dem Hochwasser bereits maximaler Stress. Ein Feuerwerk in unmittelbarer Nähe würde die Tiere in Panik versetzen und womöglich ins Wasser und damit in den Tod treiben», sagte der Senator in einer Mitteilung.