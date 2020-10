Bremen verschärft Kampf gegen Corona-Pandemie: Sperrstunde

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD, r) spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Die Hansestadt Bremen hat angesichts der hohen Zahl von Corona-Neuinfektionen schärfere Regeln zur Eindämmung der Pandemie beschlossen. Dazu gehört die Verhängung einer allgemeinen Sperrstunde und ein Alkoholverkaufsverbot von 23.00 Uhr bis 6.00 Uhr. Im Rahmen der Kontaktbeschränkungen wurde zudem die Zahl der Personen, die sich in der Öffentlichkeit treffen dürfen, von zehn auf fünf verringert, wie Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) am Freitagabend bei einer Pressekonferenz mitteilte.

Der Senat beschloss weiterhin, die Obergrenze für Feiern und Veranstaltungen mit Alkoholausschank erneut auf maximal zehn Teilnehmer zu senken. «Wir dürfen die aktuelle Situation nicht auf die leichte Schulter nehmen. Deswegen müssen wir jetzt konsequent handeln», sagte Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Linke).

Die schärferen Regeln gelten ab Beginn der nächsten Woche. Alle Bremerinnen und Bremer seien aber dringend gebeten, die neuen Regeln bereits vor Eintritt der Rechtspflicht umgehend zu beachten, hieß es.

Bovenschulte hatte am Nachmittag an einer Schaltkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bürgermeistern der elf größten Städte in Deutschland teilgenommen, bei der die Strategie im Umgang mit den steigenden Infektionszahlen besprochen wurde. Bremen hatte die Obergrenze von 50 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen am Donnerstag gerissen. Seitdem gelten in der Hansestadt bereits schärfere Regeln.