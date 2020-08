Bremen und Zweitligisten starten in Saison-Vorbereitung

Bremens Neuzugang Patrick Erras. Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Bremen (dpa/lni) – Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird heute mit individuellen Tests in die Saisonvorbereitung starten. Zwei Tage werden die Profis um die beiden Neuzugänge Patrick Erras und Felix Agu sich einer Leistungsdiagnostik unterziehen, ehe es am Mittwoch erstmals auf den Trainingsplatz am Weserstadion gehen wird. Fans sind aufgrund der Coronavirus-Pandemie nicht zugelassen. Auch Selfies und Autogramme mit den Bremer Profis sind weiterhin nicht möglich.

Die Zweitligisten Hannover 96, VfL Osnabrück und Eintracht Braunschweig starten heute ebenfalls in die offizielle Vorbereitung.

