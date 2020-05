Kein Corona-Fall bei vier Fußball-Bundesligisten

Eine Mitarbeiterin bereitet Proben von Menschen mit Covid-19-Verdacht in einem Labor für die weitere Analyse vor. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

Berlin (dpa) – Nach dem Auftreten von drei Corona-Fällen beim 1. FC Köln melden andere Fußball-Bundesligisten vereinzelt negative Testergebnisse. Werder Bremen, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen gaben bekannt, dass kein Profi oder Betreuer mit dem neuartigen Virus infiziert sei. Auch bei Borussia Dortmund sollen nach Informationen der «Ruhr Nachrichten» alle Tests negativ ausgefallen sein.

«Der zweite Test für Spieler und das direkte Team-Umfeld findet am Sonntag statt», teilte Werder bei Twitter mit. Auch bei der Eintracht werde «am Wochenende» erneut getestet.

Der FC hatte die positiven Testergebnisse am Freitagabend bekanntgegeben. Zwei Spieler und ein weiterer Mitarbeiter befinden sich in 14-tägiger Quarantäne. Die weiteren Profis dürfen die Vorbereitung auf die angestrebte Wiederaufnahme des Spielbetriebes fortsetzen.

«Die sogenannte häusliche Absonderung ist nur für Personen der Kategorie 1 vorgesehen. Nicht wir, sondern das Gesundheitsamt bewertet, auf wen dies zutrifft», sagte Mannschaftsarzt Paul Klein. «Und nach diesen eindeutigen Kriterien gehen wir davon aus, dass durch die Maßnahmen im Trainingsbetrieb in Gruppen kein Spieler eine Kontaktperson der Kategorie 1 zu einem anderen Spieler ist.»

Gemäß den Richtlinien der Gesundheitsämter und auch des Konzepts der Deutschen Fußball Liga müssen die Vereine nur positive Fälle melden – damit umgehend Maßnahmen ergriffen werden können. Bis Samstagmittag kamen keine weiteren Meldungen hinzu. Die Vereine der Bundesliga und 2. Liga hatten am Donnerstag mit den Tests begonnen, um auszuschließen, dass infizierte Spieler am Mannschaftstraining teilnehmen, das – die Genehmigung der Behörden vorausgesetzt – in der kommenden Woche starten soll.

