Bremen räumt Überschwemmungsgebiete

Bremen (dpa/lni) –

In Bremen sollen wegen der vorhergesagten Sturmflut am Freitagmorgen Überschwemmungsgebiete geräumt werden. Betroffen seien von 9.30 Uhr an die Pauliner Marsch, der Bereich Im Suhrfelde, das Parzellengebiet an der Hanseatenkampfbahn in Rablinghausen sowie Teile des Stadtwerders, wie die Feuerwehr der Hansestadt am Donnerstagabend mitteilte.

Die Räumung am Freitagmorgen erfolge durch die Polizei. Vom späten Abend an werde auf unterschiedlichen Kanälen gewarnt. Wem es möglich ist, bei Verwandten oder Freunden unterzukommen, der sollte die betroffenen Bereiche vorsorglich schon frühzeitig verlassen, hieß es weiter.