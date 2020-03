Bremen hebt Grenzwerte für Cannabisbesitz an

Bremen (dpa/lni) – Wer in Bremen bis zu zehn Gramm Cannabis für den Eigenkonsum in der Tasche hat, wird ab April nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Bei bis zu 15 Gramm können Polizei und Staatsanwaltschaft von einem Ermittlungsverfahren absehen, wie ein Sprecher des Bremer Justizressorts am Freitag mitteilte. Bislang lag der Grenzwert bei sechs Gramm. «Ziel ist es, mit mehr Augenmaß auf den Konsum von Cannabis-Produkten zu reagieren, und erwachsene Nutzer der Droge nicht per se zu kriminalisieren», begründete Justizsenatorin Claudia Schilling (SPD) den Schritt. Die generelle Kriminalisierung von Cannabis habe wenig Wirkung gezeigt und nicht zu einem Rückgang des Konsums geführt.

Bremen werde damit zu einem der Bundesländer mit den höchsten Grenzwerten für Cannabisbesitz, sagte der Justizsprecher. Ihm zufolge gelten ansonsten nur in Berlin 15 Gramm als geringe Menge, bei der von einer Strafverfolgung abgesehen werden kann. «Wir sind da liberaler als andere Bundesländer.» Der Handel von Cannabis werde aber weiterhin konsequent verfolgt, betonte der Sprecher. Hätte jemand zehn Gramm in verkaufsbereiten Portionen in der Tasche, sei das strafbar.