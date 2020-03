Bremen gegen Leverkusen wegen Coronavirus nur ohne Zuschauer

Kevin Vogt von Bremen beim Kopfball. Foto: Soeren Stache/dpa/Archivbild

Bremen (dpa) – Das für Montagabend angesetzte Fußball-Bundesligaspiel des SV Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen darf wegen des neuartigen Coronavirus nur vor leeren Rängen stattfinden. Wie Bremens Innensenator Ulrich Mäurer am Dienstag mitteilte, könne das Spiel nur als Geisterspiel ausgetragen werden «oder gar nicht». Veranstaltungen mit über 1000 Personen werden verboten. «Sicher ist, dass am Montag keine Zuschauer im Weserstadion sein werden», sagte Mäurer.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hofft noch, dass der Spieltag verschoben wird. Er habe die Deutsche Fußball Liga mit einem entsprechenden Ersuchen angeschrieben, sagte ein Sprecher. DFL-Chef Christian Seifert hatte allerdings bereits gesagt, dass eine Spielpause in der Bundesliga «illusorisch» sei und nichts bringe. Die Partie soll am Montag um 20.30 Uhr angepfiffen werden.

Zuvor waren in Nordrhein-Westfalen bereits das Nachholspiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch und das Revierderby Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04 am Samstag zu Geisterspielen erklärt worden.

Seifert-Aussagen

Deutsche Fußball Liga

Informationen zum 26. Spieltag der Bundesliga

Neuigkeiten zu Werder Bremen