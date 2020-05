Bremen: Erste Enquete-Kommission der Bürgerschaft

Bremen (dpa/lni) – Dreieinhalb Monate nach ihrer Einsetzung hat die erste Enquete-Kommission der Bremischen Bürgerschaft ihre Arbeit aufgenommen. Das parteiübergreifende Gremium soll sich mit dem Klimaschutz befassen und besteht aus neun Abgeordneten und neun Sachverständigen. Ziel ist es, in den kommenden 18 Monaten Empfehlungen für eine «Klimaschutzstrategie des Landes Bremen» zu erarbeiten.

«Wir betreten damit parlamentarisch und auch inhaltlich Neuland», sagte Parlamentspräsident Frank Imhoff (CDU) am Freitag bei der konstituierenden Sitzung, die aufgrund der Hygiene- und Sicherheitsstandards in der Messehalle 7 stattfand. Die letzte Entscheidung über die Empfehlungen der Kommission liege beim Parlament, das die Bremerinnen und Bremer gewählt hätten, so Imhoff.

Umweltsenatorin Maike Schaefer (Grüne) betonte, es sei ein wichtiges Signal, dass die Enquete-Kommission ausgerechnet jetzt ihre Arbeit aufnehme, wo der Klimaschutz von der Corona-Pandemie überlagert zu werden drohe. «Das aber wäre völlig falsch. Wir müssen in der Lösung beider Krisen zusammendenken. Und: Die Lösung der Klimakrise muss genauso konsequent angegangen werden wie die Bekämpfung der Pandemie.»

