Bremen: DRF-Luftrettung mit neuem Hubschraubertyp im Einsatz

Der neue Helikopter des Typs EC145. Foto: Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa/lni) – Der Einsatzhubschrauber «Christoph Weser» der Luftrettungsorganisation DRF wird künftig schneller von seinem Bremer Standort aus unterwegs sein. Am Mittwoch nahm die DRF den Hubschraubertyp EC145 in Betrieb, der die bisherige Maschine vom Typ BK 117 ablöste. ««Christoph Weser» leistet als Intensivtransporthubschrauber und auch in der Notfallrettung einen äußerst wichtigen Beitrag zur notfallmedizinischen Versorgung der Menschen in Bremen und der Umgebung», sagte Krystian Pracz, Vorstandsvorsitzender der DRF Stiftung Luftrettung gemeinnützige AG.

Gerade für längere Patiententransporte zwischen Kliniken, die auch im Ausland liegen könnten, biete die EC145 im Vergleich zum Vorgängermodell viele Vorteile. Mit 700 Kilometern sei die Reichweite nun deutlich größer. Die Maschine verbrauche zudem bis zu zehn Prozent weniger Treibstoff und verfüge mit 254 statt wie bisher 240 Kilometern pro Stunde über eine höhere Einsatzgeschwindigkeit. Bei den Einsätzen zähle jede Minute.

Die DRF-Gruppe mit Sitz im baden-württembergischen Filderstadt ist nach eigenen Angaben eine der größten Luftrettungsorganisationen Europas. 2019 leistete die Gruppe insgesamt 40 738 Einsätze, davon 38 146 in Deutschland. An 14 der 35 Stationen in Deutschland, Österreich und Liechtenstein sind die Crews rund um die Uhr einsatzbereit, an sieben Standorten kommen Hubschrauber mit Rettungswinde zum Einsatz.

