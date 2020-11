Breitenreiter: HSV und 96 Aufstiegsanwärter

Trainer Andre Breitenreiter pfeift am Spielfeldrand. Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Kiel (dpa/lno) – Für Trainer André Breitenreiter sind der Hamburger SV und Hannover 96 Favoriten in der 2. Fußball-Bundesliga. «Normalerweise führt in dieser Saison kein Weg am HSV und an Hannover 96 vorbei. Beide Vereine haben die mit Abstand stärksten Kader und die größte Qualität zur Verfügung. Da ist der Aufstieg fast schon Pflicht», sagte der 47 Jahre alte Ex-Profi den Zeitungen des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (Samstag).

Holstein Kiel traut er die Rolle des Geheimfavoriten zu. Denn es gebe jedes Jahr Überraschungen, wie zuletzt Arminia Bielefeld oder Heidenheim bewiesen hätten, meinte Breitenreiter. «Vielleicht ist es in dieser Saison nach dem guten Saisonstart und der starken Entwicklung der letzten Jahre ja sogar Holstein Kiel. Die Störche haben ihren Kader zusammengehalten und mit Fin Bartels meinen alten Mitspieler zurückgeholt. Kiel scheint sehr gewachsen und eingespielt zu sein, denen traue ich diesmal sehr viel zu», sagte der Coach, der einst Schalke 04 und Hannover 96 betreut hatte.

Als Profi hatte Breitenreiter, der seine Karriere 1991 in Hannover begann, sowohl für die Hamburger (1994 bis 1998) als auch für die Kieler (2003 bis 2007) gespielt. Beide Mannschaften treffen am Montag (20.30 Uhr/Sky) in Kiel aufeinander.

