Breitbandausbau wird mit Millionen gefördert

Einige Regionen in Niedersachsen sollen von der Förderung profitieren. (Symbolbild) Sina Schuldt/dpa

Hannover (dpa/lni) –

Der Glasfaserausbau in ländlichen Regionen in Niedersachsen wird mit einer hohen Millionensumme von Bund und Land gefördert. Dabei geht es um insgesamt knapp 390 Millionen Euro für acht Projekte, wie das Digitalisierungsministerium in Hannover mitteilte. Rund 267 Millionen Euro kommen demnach vom Bund und etwa 120 Millionen vom Land.

Profitieren sollen davon die Landkreise Celle, Cuxhaven, Uelzen, Osnabrück sowie der Heidekreis. In Niedersachsen sind laut Ministerium etwas mehr als die Hälfte der Haushalte ans Glasfasernetz angeschlossen.

Im vergangenen Jahr hatte Digitalisierungsminister Olaf Lies (SPD) zunächst erklärt, dass für eine Fortsetzung der Unterstützung beim Glasfaserausbau das Geld fehle. Ein Bündnis angeführt vom Landkreistag hatte das kritisiert und gewarnt, ohne eine Kofinanzierung des Landes bekomme Niedersachsen auch kein Geld mehr vom Bund für den Glasfaserausbau. Mehrere Monate später hieß es dann, dass das Land den Ausbau mit einem Landesanteil doch weiter fördern will. Damals sprach das Ministerium von einer geplanten Förderung von bis zu 120 Millionen Euro für dieses Jahr.