Bredstedt: Vier Heimbewohner nach Corona-Ausbruch gestorben

Bredstedt (dpa/lno) – Nach einem Corona-Ausbruch in der Seniorenresidenz «Alloheim» in Bredstedt (Kreis Nordfriesland) sind seit dem 15. Dezember vier Heimbewohner gestorben. Mit dem Coronavirus infiziert hätten sich 51 Bewohner und 18 Mitarbeiterinnen, sagte ein Sprecher des Kreises Nordfriesland am Mittwoch. Zuvor hatten die «Husumer Nachrichten» berichtet.

Sämtliche rund 90 Bewohner sowie Beschäftigte sind in Quarantäne. Am Dienstag hatte der Kreis Nordfriesland eine Allgemeinverfügung über Maßnahmen zur Bekämpfung des Corona-Ausbruchs im Alloheim erlassen. In der Verfügung wird die häusliche Quarantäne ausgeweitet auf alle, die sich zwischen dem 15. und 21. Dezember länger als eine halbe Stunde in dem Heim aufhielten. Die Anordnung gilt bis 4. Januar.

In der Einrichtung helfen Bundeswehrsoldaten bei der Betreuung der Bewohner mit. Sie sind von der Quarantäne ausgenommen.

In der Begründung der Allgemeinverfügung kritisierte Landrat Florian Lorenzen das Vorgehen der Heimleitung nach dem Corona-Ausbruch: «Nach unseren Ermittlungen haben sich auch nach Bekanntwerden des Ausbruchs noch weitere Mitarbeitende und Bewohner angesteckt.» Am 21. Dezember sei eine weitere Mitarbeiterin positiv getestet worden, die noch bis zu diesem Tag unter Quarantäne-ersetzenden Maßnahmen gearbeitet habe.

Er gehe davon aus, dass zumindest in der Zeit vom 15. bis 19. Dezember «die getroffenen Schutzmaßnahmen noch nicht ausreichend waren, um eine Ansteckung der Mitarbeiter oder eine Weiterverbreitung des Virus unter den Bewohnern sicher zu verhindern», schrieb Lorenzen. «Auch am 20.12. und 21.12.2020 bestand ein erhebliches Infektionsrisiko, weil nicht davon ausgegangen werden kann, dass bei den Kontakten der Mitarbeitenden untereinander ausreichende Vorkehrungen zur Verhinderung einer Ansteckung getroffen worden sind.»

