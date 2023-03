Braunschweigs Trainer Schiele: «Die Moral ist top intakt»

Braunschweig (dpa/lni) –

Eintracht Braunschweigs Trainer Michael Schiele sieht seine Mannschaft trotz zuletzt vier siegloser Spiele für die Partie in Nürnberg (Freitag, 18.30 Uhr, Sky) gerüstet. «Die Moral ist top intakt», sagte der Coach des Fußball-Zweitligisten am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.

Die 3:3 (2:3)-Aufholjagd gegen Abstiegskonkurrent Arminia Bielefeld am Sonntag sei abgehakt. «Wir gehen mit einem absolut positiven Gefühl da raus. Man hat gesehen, was die Mannschaft leisten kann», sagte der 45-Jährige. «Freitag ist ein neues Spiel, wir müssen von Anfang an fokussiert sein und es konzentriert angehen.»

Aktuell liegt die Eintracht mit nur einem Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge auf Rang 15. Auch der 1. FC Nürnberg ist ein direkter Konkurrent im Abstiegskampf, mit einem Auswärtssieg könnten die Braunschweiger an den Franken vorbeiziehen. «Unter Dieter Hecking hat der 1. FC Nürnberg bisher sehr couragierte Auftritte hingelegt», findet Schiele. «Sie spielen zu Hause und haben gegen uns ein wenig Druck. Den haben wir aber auch. Wir gehen mit Vollgas in die Partie.»