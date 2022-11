Braunschweigs Stürmer Ihorst fällt mit Muskelfaserriss aus

Braunschweig (dpa/lni) –

Braunschweigs Stürmer Luc Ihorst hat sich einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. Ihorst (22) wird den Niedersachsen daher in den restlichen drei Spielen in diesem Jahr fehlen. Aktuell belegt die Eintracht in der 2. Fußball-Bundesliga den elften Tabellenplatz. Wegen der WM in Katar beginnt die Winterpause in diesem Jahr bereits am 21. November. Weiter geht es dann erst Ende Januar 2023.