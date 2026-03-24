Braunschweigs OB Kornblum als Stimme für kommunale Firmen

Braunschweig/Kiel (dpa) –

Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum ist neuer Präsident des Verbands kommunaler Unternehmen (VKU). Der Vorstand habe den 44-Jährigen in Berlin gewählt, teilte der Verband mit. Kornblum folgt auf den Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD), der bei der nächsten Landtagswahl in Schleswig-Holstein als Spitzenkandidat seiner Partei antritt.

Der Verband ist nach eigenen Angaben die Interessenvertretung kommunaler Versorgungs- und Entsorgungsbetriebe. Unter den Mitgliedern sind mehr als 1.600 Unternehmen unter anderem aus der Energieversorgung, der Wasser- und Abwasserwirtschaft oder der Abfallwirtschaft. In den Firmen arbeiten nach den Angaben bundesweit rund 320.000 Menschen.

«Daseinsvorsorge ist der Motor lebenswerter Städte und Gemeinden», sagte der SPD-Politiker Kornblum nach der Wahl. Ohne Energie, Wasser, Abwasserentsorgung Abfallmanagement, Mobilität und digitale Infrastruktur funktioniere das Land keinen Tag. Kornblum ist seit November 2021 Oberbürgermeister von Braunschweig und Aufsichtsratsvorsitzender von BS Energy. Er sitzt zudem im Präsidium des Deutschen Städtetages. Die Amtszeit des VKU-Präsidenten beträgt vier Jahre.