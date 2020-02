Braunschweigs Kapitän Nehrig fällt mit Muskelfaserriss aus

Münsters damaliger Trainer Marco Antwerpen reagiert an der Seitenlinie. Foto: Hendrik Schmidt/zb/dpa/Archivbild

Braunschweig (dpa/lni) – Eintracht Braunschweig muss wegen eines Muskelfaserrisses in der linken Wade mehrere Wochen auf seinen Kapitän Bernd Nehrig verzichten. Der 33 Jahre alte Mittelfeldspieler hatte sich die Verletzung bereits im Training am Donnerstag zugezogen, wie der Fußball-Drittligist am Freitag mitteilte. «Gerade für Bernd ist die Situation sehr schwierig, da er immer wieder vorangehen will», sagte Trainer Marco Antwerpen. «Sein Ausfall ist für jeden Beteiligten unbefriedigend.» Die Eintracht tritt an diesem Samstag zu Hause gegen den KFC Uerdingen an.

