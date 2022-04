Braunschweigs Basketballer verlieren gegen Crailsheim

Braunschweig (dpa/lni) –

Die Basketball Löwen Braunschweig haben auch das dritte Saisonspiel gegen die Hakro Merlins Crailsheim verloren. Nach der Hinrundenpleite und dem Aus im Pokal-Halbfinale unterlagen die Braunschweiger in der Bundesliga-Partie am Dienstagabend in eigener Halle mit 84:87 (44:48). Crailsheim darf sich als Tabellenneunter weiter Hoffnungen auf die Playoffs machen. Die Löwen dürften trotz der Niederlage nicht mehr in Abstiegsgefahr geraten.

Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel (20:23) erspielten sich die Gäste bis zur Halbzeit eine knappe Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte das Heimteam zwar auf und ging mit einem knappen Vorsprung (68:67) ins Schlussviertel. Dort setzten sich die Crailsheimer in der entscheidenden Phase aber clever durch. Bester Werfer für Braunschweig war David Krämer mit 21 Zählern. Crailsheims beste Akteure waren Terrell Harris und Mike Caffey (beide 18 Zähler).