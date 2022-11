Braunschweigische Landessynode beschließt Doppelhaushalt

Königslutter (dpa/lni) –

Die braunschweigische Landessynode hat einen neuen Doppelhaushalt für die Landeskirche beschlossen. Für 2023 belaufe er sich auf rund 116 Millionen Euro, für 2024 seien etwa 119 Millionen Euro geplant, teilte die Kirche am Samstag nach der Tagung des Kirchenparlaments in Königslutter mit. Der Haushalt speise sich in erster Linie aus Kirchensteuer-Einnahmen. Für 2023 erwartet die Landeskirche demnach Steuereinnahmen in Höhe von etwa 96 Millionen Euro, für 2024 liege die Annahme bei rund 98,7 Millionen Euro.

Vor dem Hintergrund der aktuell positiven Entwicklung der Finanzen setzt die Kirche mit der Verwaltung in Braunschweig auf Zukunftsthemen. Unter anderem soll die Stelle eines Klimaschutzmanagers über das Jahr 2023 hinaus etabliert werden. Akzente will man auch bei der Nachwuchsförderung und Digitalisierung setzen. Angesichts einer zurückgehenden Konjunktur und einer steigenden Inflation könnten die finanziellen Handlungsspielräume für die Kirche aber auch enger werden, warnte Oberlandeskirchenrat Jörg Mayer, Leiter der Finanzabteilung. Auch die steigenden Kirchenaustrittszahlen sehe er mit Sorge.

Bereits am Freitag hatte die Synode der Landeskirche Hannovers ihren Haushaltsplan für die beiden nächsten Jahre beschlossen. Der Etat liegt für 2023 bei einem Volumen von 722,8 Millionen Euro und für 2024 bei 729,5 Millionen Euro, wie ein Kirchensprecher am Samstag sagte. Die größte evangelische Landeskirche in Deutschland wolle pro Jahr generell zwei Prozent einsparen. Bei der hannoverschen Landeskirche kommen fast 90 Prozent der Einnahmen aus Kirchensteuern.