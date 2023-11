Braunschweiger Sporthalle wird nach Dennis Schröder benannt

Braunschweig (dpa) –

Eine Braunschweiger Sporthalle wird demnächst nach Basketball-Star Dennis Schröder benannt. Das beschloss der Rat der Stadt bereits am Dienstag einstimmig, wie mehrere Medien berichteten. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der Anfang September in Manila den sensationellen WM-Sieg feierte, gilt als einer der bekanntesten Braunschweiger.

In der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule Franzsches Feld, die demnächst Dennis-Schröder-Halle heißt, war der Profi damals entdeckt worden. Der 30-Jährige spielt für die Toronto Raptors in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Er betreibt in Braunschweig eine Basketball-Nachwuchsakademie und ist auch Mehrheitsgesellschafter des Bundesliga-Clubs Basketball Löwen.