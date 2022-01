Braunschweig (dpa/lni) – Angesichts der Corona-Pandemie ist der Braunschweiger Karnevalszug «Schoduvel» abgesagt worden. Auch der komplette Saalkarneval wie Weiberfastnacht oder die große Prunksitzung fallen aus, wie Zugmarschall Gerhard Baller vom Komitee Braunschweiger Karneval am Sonntag mitteilte. Der Schutz der Gesundheit stehe an oberster Stelle. Die Karnevalisten wollen sich jetzt schon auf die Vorbereitung des «Schoduvel» am 19. Februar 2023 konzentrieren, erklärte Baller.

In normalen Jahren zieht der «Schoduvel» – niederdeutsch für «Scheuch den Teufel!» – oft mehr als 200.000 Zuschauer auf die Straßen und gilt daher als größter Straßenkarneval Norddeutschlands.

