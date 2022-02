Braunschweiger Bischof warnt vor neuer Flüchtlingskrise

Braunschweig (dpa/lni) – Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat der Braunschweiger Landesbischof Christoph Meyns vor einer neuen Flüchtlingskrise gewarnt. Viele Menschen, vor allem die intellektuellen Eliten, werden die Ukraine verlassen, wie Meyns der «Braunschweiger Zeitung» (Freitag) sagte. «Sie werden nicht in einem Land bleiben wollen, das Putin kontrolliert.» Er rechne mit unmittelbaren Konsequenzen für Deutschland und Europa: «Ich bin davon überzeugt, dass es eine neue Flüchtlingskrise geben wird.»

Der Landesbischof sagte: «Das ist der größte Zivilisationsbruch seit dem Zweiten Weltkrieg und zeigt, wohin eine Außenpolitik, die von Gewalt und Lügen geprägt ist, führt.» Für die evangelische Kirche bleibe derzeit nicht mehr, «als für Frieden zu beten», betonte Meyns. «Das wird jetzt über das Freitagsgebet hinausgehen. Wir müssen den Raum für Gebete und Seelsorge in diesen Zeiten über das übliche Angebot hinaus erweitern.» Direkte Kontakte zu Kirchenvertretern oder Gemeinden in der Ukraine gebe es in der Landeskirche nicht.

Meyns machte klar, dass im September in Karlsruhe die nur alle acht Jahre stattfindende Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen geplant sei. Dies sei das einzige Gremium, an dem auch Abgesandte der orthodoxen Kirchen teilnehmen würden. Das Format müsse für den Dialog genutzt werden, sagte er. «Ich bin sicher, dass der Krieg in der Ukraine und dessen Folgen diesen Kongress dominieren werden.»

© dpa-infocom, dpa:220225-99-281156/2