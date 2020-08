Braunschweiger Basketballer holen Top-Talent aus Vechta

Luc van Slooten feiert mit den Fans. Foto: Carmen Jaspersen/dpa/archiv

Braunschweig (dpa) – Die Basketball Löwen Braunschweig haben dem niedersächsischen Bundesliga-Rivalen Rasta Vechta eines der größten deutschen Talente abgeworben. Der 18 Jahre alte Luc van Slooten unterschrieb bei den Löwen einen Vertrag über mehrere Jahre und ist dort fest für den Bundesliga-Kader eingeplant, teilte der Club am Dienstag mit. «Eines unserer Ziele besteht darin, ein Standort für die Entwicklung deutscher Spieler zu sein. Luc van Slooten ist eines der größten Talente seines Jahrgangs und hat bereits einige Erfahrungen auf BBL-Ebene gesammelt», sagte der Braunschweiger Trainer Pete Strobl.

Der U18-Nationalspieler van Slooten lief für Rasta unter anderem im Juni beim BBL-Finalturnier in München auf. Danach entschied er sich gegen eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages in Vechta. «Ich habe das Gefühl, dass es Zeit für einen Tapetenwechsel ist und wollte einen weiteren Schritt machen und mich weiterentwickeln – ein bisschen aus der Komfortzone raus und was Neues erleben», sagte er.

