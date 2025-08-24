Braunschweig vorerst ohne verletzten Lino Tempelmann

Braunschweig (dpa) –

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss in den kommenden Wochen ohne Lino Tempelmann auskommen. Der Mittelfeldspieler verletzte sich am Samstag im Punktspiel beim Karlsruher SC (0:2) schwer. Nach Angaben des Clubs zog sich der 26-Jährige eine Knochenquetschung sowie eine Bänderverletzung im Sprunggelenk zu. Tempelmann verpasst damit auch das DFB-Pokal-Spiel am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen den Cup-Verteidiger VfB Stuttgart.