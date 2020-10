Braunschweig vor Fans gegen Nürnberg: «wettbewerbsfähig»

Trainer Daniel Meyer von Braunschweig steht vor dem Spiel im Stadion. Foto: Armin Weigel/dpa

Braunschweig (dpa/lni) – Mit der Rückendeckung von 2900 Fans will Eintracht Braunschweig gegen den 1. FC Nürnberg den zweiten Saisonsieg feiern. «Wir sind optimistisch, dass wir Samstag wieder wettbewerbsfähig sind und wollen mit der Unterstützung der Fans die Partie angehen», sagte Braunschweigs Trainer Daniel Meyer am Donnerstag mit Blick auf das Heimspiel am Samstag (13.00 Uhr/Sky). «Wir haben uns mit dem «Club» genau beschäftigt. Wir haben versucht, aus unseren Möglichkeiten verschiedene Ideen zu entwickeln.»

Nachdem der Aufsteiger in den vergangenen beiden Partien jeweils einen Platzverweis verkraften musste, hofft Meyer, dass sein Team die Partie gegen Nürnberg mit elf Spielern beendet. «Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass wir etwas Zählbares in Braunschweig behalten können», sagte der Eintracht-Coach.

Für die Länderspielpause Anfang November sind die Niedersachsen auf der Suche nach einem Testspielgegner. «Gerade damit die Spieler, die zuletzt wenig im Einsatz oder verletzt waren, Spielpraxis sammeln können», sagte Meyer.

Twitter Account Eintracht Braunschweig