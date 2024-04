Braunschweig verpflichtet Max Marie vom FC St. Pauli II

Braunschweig (dpa) –

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den ersten Transfer für die kommende Spielzeit getätigt. Wie die Niedersachsen am Donnerstag mitteilten, wechselt Max Marie aus der zweiten Mannschaft des FC St. Pauli an die Hamburger Straße. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler hat einen ligaunabhängigen Vertrag bis zum 30. Juni 2027 beim Tabellen-15. unterschrieben.

«Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seinem Entwicklungspotenzial passt er hervorragend in unsere künftige Kaderstruktur, in der wir auch einen großen Wert auf junge, hoch veranlagte Spieler legen werden», sagte Braunschweigs Sportdirektor Benjamin Kessel über den ersten Sommer-Neuzugang. Marie absolvierte in dieser Saison bislang 24 Spiele in der Regionalliga Nord, in denen ihm sieben Tore und zwei Torvorlagen für die Reserve der Kiezkicker gelangen.