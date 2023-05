Braunschweig verpasst vorzeitigen Ligaverbleib

Braunschweig (dpa/lni) –

Eintracht Braunschweig hat den vorzeitigen Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Niedersachsen verloren am Samstag ihr Heimspiel gegen den so gut wie abgestiegenen Jahn Regensburg mit 1:2 (1:1). Um sicher in der Liga zu bleiben, muss Braunschweig nun am letzten Spieltag bei Hansa Rostock gewinnen. Ansonsten droht dem Aufsteiger der Absturz auf den Relegationsrang.

Vor den 20.267 Zuschauern im Eintracht-Stadion brachte Immanuel Pherai (2. Minute) die Gastgeber in Führung. Charalampos Makridis (21.) und Prince Osei Owusu (49.) drehten die Partie für die Regensburger.

Keine 90 Sekunden waren im Eintracht-Stadion gespielt, als Pherai von der Strafraumraumgrenze platziert zum 1:0 abschloss. Quasi aus dem Nichts erzielte Makridis den Ausgleich für den Jahn, der nun stärker wurde. Gleichzeitig ließen die Niedersachsen deutlich nach.

In der 30. Minute scheiterte der früh für Kaan Caliskaner eingewechselte Owusu mit einem schwach getretenen Strafstoß am Braunschweiger Schlussmann Ron-Thorben Hoffmann. Der Mittelstürmer war zuvor von Filip Benkovic gefoult worden. Mit der ersten gelungenen Aktion in der zweiten Halbzeit machte Owusu mit dem Führungstreffer der Oberpfälzer sein Elfmeter-Missgeschick wieder wett. In der Nachspielzeit (90.+4) sah Makridis wegen eines taktischen Fouls noch die Gelb-Rote Karte.