Braunschweig (dpa) – Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat am Samstag ein Vorbereitungsspiel gegen den Fußball-Drittligisten Hansa Rostock mit 0:1 (0:1) verloren. Vor 390 Zuschauern in Braunschweig sorgte Hansa-Stürmer John Verhoek in der 41. Minute für den einzigen Treffer im Eintracht-Stadion.

