Braunschweig verliert Spitzenspiel: Meppen Tabellenzweiter

Magdeburg (dpa/lni) – Eintracht Braunschweig hat das Spitzenspiel der 3. Fußball-Liga verloren. Der Zweitliga-Absteiger unterlag am Samstag verdient mit 0:2 (0:2) beim Tabellenführer 1. FC Magdeburg.

Die Braunschweiger kamen vor 17.374 Zuschauern schlecht ins Spiel und lagen durch Tore von Leon Bell Bell (13.) und Baris Atik (26.) bereits nach einer halben Stunde zurück. Nach der Pause steigerten sich die Niedersachsen zwar, kamen an der starken Magdeburger Defensive aber kaum vorbei. Die besten Chancen vergaben Martin Kobylanski (56.) und Michael Schultz (72.). Aber auch Magdeburg vergab mehrere klare Möglichkeiten zum 3:0. Bereits am Dienstag muss die Eintracht in einem Nachholspiel bei den Würzburger Kickers ran.

Erster Verfolger der Magdeburger ist jetzt der SV Meppen. Das Überraschungsteam gewann mit 3:1 (1:1) in Würzburg und sprang durch den fünften Sieg in Serie zumindest bis zum Sonntag auf Platz zwei. Nach dem 0:1-Rückstand durch Tobias Kraulich (24.) gelang Morgan Faßbender der schnelle Ausgleich für die Emsländer (35.). Luka Tankulic gelang in der 63. Minute das zweite, Faßbender kurz vor Schluss sogar noch ein drittes Tor (86.). Braunschweig und Meppen spielen am kommenden Samstag gegeneinander.

© dpa-infocom, dpa:211127-99-166260/2

Homepage von Eintracht Braunschweig

Die 3. Liga bei dfb.de