Braunschweig verleiht Mittelfeldspieler in die Heimat

Braunschweig (dpa) –

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat Mittelfeldspieler Walid Ould-Chikh bis zum Ende der laufenden Saison an den niederländischen Ehrendivisionisten Heracles Almelo ausgeliehen. Der 25 Jahre alte Niederländer war in der vergangenen Saison aus seiner Heimat vom FC Volendam nach Braunschweig gekommen, konnte sich bei der Eintracht aber nicht durchsetzen. In der laufenden Saison kam Ould-Chikh noch gar nicht zum Einsatz. Almelo besitzt nach dem Ende der Leihe eine Kaufoption.